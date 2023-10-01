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        Şanlıurfa´da polisi şehit etmişti, 10 yıl sonra sınırda yakalandı

         ŞANLIURFA´nınAkçakalesınır kapısında 10 yıl önce çıkan olaylar sırasında açılan ateş sonucu polis memuru Ferhat Avcı´yı (27) şehit eden Suriye uyruklu U.A., 10 yıl sonra Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:30
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        Şanlıurfa´da polisi şehit etmişti, 10 yıl sonra sınırda yakalandı
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         ŞANLIURFA´nınAkçakalesınır kapısında 10 yıl önce çıkan olaylar sırasında açılan ateş sonucu polis memuru Ferhat Avcı´yı (27) şehit eden Suriye uyruklu U.A., 10 yıl sonra Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

        Suriye'nin Tel Abyad kentine 2 Mayıs 2013'te  gelen Suriye uyruklu bir grup, Akçakale Sınır Kapısı'ndan Türkiye tarafına geçmek istedi. Buna izin verilmemesi üzerine çıkan olaylar sırasında uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Saldırıda yaralanan 12 kişi arasında bulunan polis memuru Ferhat Avcı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Polis memurunu şehit eden şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda polis memuru Ferhat Avcı´yı şehit eden saldırganın U.A. olduğu belirlendi. Gıyabında yapılan yargılamada U.A., 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklama kararı bulunan ve ekipler tarafından takibe alınan U.A.'nın yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçeceği bilgisi alındı ve sınır hattında düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinden farklı bir isme ait sahte kimlik bulunan U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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