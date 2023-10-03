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        Şanlıurfa'da 'uyuyan hücre' operasyonunda 25 gözaltı

        ŞANLIURFAmerkezli18 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen 'uyuyan hücre' operasyonunda Şanlıurfa'da 25 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:26 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:30
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        Şanlıurfa'da 'uyuyan hücre' operasyonunda 25 gözaltı
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        ŞANLIURFAmerkezli18 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen 'uyuyan hücre' operasyonunda Şanlıurfa'da 25 şüpheli, gözaltına alındı.

        Milli İstibarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet birimlerinin Şanlıurfa merkezli 18 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı 'uyuyan hücre' operasyonu kapsamında şu an kadar Şanlıurfa'da 25 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok adreste arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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