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        Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı

        ŞANLIURFA´daİzol ve Özdiker ailelerinin düğününde geline 4 kilo altın takıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:40
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        Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline 4 kilo altın takıldı
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        ŞANLIURFA´daİzol ve Özdiker ailelerinin düğününde geline 4 kilo altın takıldı. 

        Şanlıurfa´da İzol aşiretinin kanaat önderi iş adamı Cihan İzol´un avukat oğlu Ferman İzol ile iş insanı Celal Özdiker´in kızı mimar Aslı Özdiker, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

        Çiftin düğününe İzol aşiret lideri AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Zülfikar İzol, bölgedeki bazı aşiretlerin ileri gelenlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı. Düğünde şarkıcı Alişan ile sıra gecesi ekibi sahne alırken, davetliler damat ve geline başında toplanıp, para saçtı. Görevliler desteler halindeki atılan paraları toplayarak, yanlarında getirdikleri bir sandığa doldurdu. Cebinde doları kalmayanlar, Türk lirası vererek görevlilerden dolar satın aldı. Orkestra görevlisi salonda seyyar döviz bürosu gibi çalıştı.

        GELİN TAŞIYAMADI

        Düğünde gelin Aslı Özdiker'e, 4 kilogram ağırlığında onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık kolye takıldı. Halaya kalkan gelin, onlarca bilezik, cumhuriyet altını, bileklik, kemer, gerdanlık ve kolyenin ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlandı.  Bir süre sonra da oturdu. 

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