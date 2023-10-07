Suriye'den kaçak geçiş yapan 5´i Rus, 39 kişi yakalandı SURİYE´ninResulayn kentinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar ilçesine geçtiği belirlenen 5'i Rus uyruklu olmak üzere 39 kişi ile 8 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

SURİYE´ninResulayn kentinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar ilçesine geçtiği belirlenen 5'i Rus uyruklu olmak üzere 39 kişi ile 8 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, göçmen kaçakçılarına yönelik Ceylanpınar ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı yollarla Suriye'nin Resulayn kentinden Şanlıurfa´nın Ceylanpınar ilçesine geçiş yapan 5'i Rus uyruklu olmak üzere 39 kişiyi yakaladı. Operasyonda para karşılığında kaçak geçişleri sağlayan 3'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 8 organizatör yakalandı. Yakalanan kişiler Şanlıurfa İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 8 organizatör ise karakola götürüldü. Olayda kullanılan 2 minibüs ve 1 otomobile el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.