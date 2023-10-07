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        Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:44 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:45
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        Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği: 1-2
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        STAT:11 Nisan

        HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Samet Özkul

        ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ - Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Diaye, Hüsamettin Tut (Dk. 46 Barış Gök), Donsah (Dk. 62 Abdullah Aydın), Cumali Bişi (Dk. 78 Nshimirimana), Barış Ekincier (Dk. 72 Enver Cenk Şahin), Thill, Mert Çapar, Muhammet Arslantaş

        GENÇLERBİRLİĞİ: Orkun Özdemir - Muhammed Himmet Ertürk, Alperen Babacan, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Enes Keskin, Rodrigues (Dk. 72 Ensar Kemaloğlu), Amilton, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 86 Sambou Yatabare), Kayode (Dk. 72 Uğur Akdemir), Mustapha Yatabare (Dk. 64 Oltan Karakullukçu)

        GOLLER: Dk. 31 Mert Çapar (Şanlıurfaspor), Dk. 24 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 70 Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği)

        SARI KARTLAR: Mehmet Yiğit, Cumali Bişi (Şanlıurfaspor), Orkun Özdemir (Gençlerbirliği)

        1'nci Lig'in 8´inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

        24'üncü dakikada Alper´in pasında kale önünde topla buluşan Rahman´nın düzgün vuruşu ağlara gitti: 0-1.

        31'inci dakikada kale önünde topla buluşan Cumali, pasını Mert´e aktardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        70´inci dakikada ceza sahası içerisine Enes´in gönderdiği topu alan Oltan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

        DHA-Spor - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2023-10-07 18:43:38

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