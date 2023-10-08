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        Yerli ve Milli Parti, ilk il başkanlığını Şanlıurfa´da açtı

        Yerlive Milli Parti, ilk il başkanlığını Şanlıurfa´da düzenlenen törenle açtı. Açılış töreninde konuşan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Yerli ve Milli Parti´mizin ilk il başkanlığını açıyoruz. Burası kutsal bir şehir, açılışa bu şehirden başlamamın sebebi sizlerin hayır dualarını almak. Her hafta bir il açılışı yapacağız. Adım adım iktidara gideceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 13:21 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:21
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        Yerli ve Milli Parti, ilk il başkanlığını Şanlıurfa´da açtı
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        Yerlive Milli Parti, ilk il başkanlığını Şanlıurfa´da düzenlenen törenle açtı. Açılış töreninde konuşan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Yerli ve Milli Parti´mizin ilk il başkanlığını açıyoruz. Burası kutsal bir şehir, açılışa bu şehirden başlamamın sebebi sizlerin hayır dualarını almak. Her hafta bir il açılışı yapacağız. Adım adım iktidara gideceğiz" dedi.

        Yerli ve Milli Parti´nin ilk il başkanlığı Şanlıurfa´da düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Yerli ve Milli Parti´mizin ilk il başkanlığını açıyoruz. Bu kadar güzel hazırlık yapan il başkanımız Abdulvahap Toprak´a çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa´yı ona teslim ettiğim için gurur duyuyorum. Yolumuz uzun ve zor bir yol, bunu çok iyi biliyoruz. Atatürk, Cumhuriyeti bizlere emanet etti. İşte bu emaneti korumak bizim borcumuzdu. Şanlıurfa´mıza bu kutsal şehre, bu peygamberler şehrine bunun için geldik. Vatanımıza, atalarımıza ve torunlarımıza vatan borcunu ödemek için geldik. Aziz milletime binlerce teşekkür ediyorum. Bizi bu yolda yalnız bırakmadılar, bizi olağanüstü desteklediler. Akın akın genel merkezimize geliyorlar; üye oluyorlar, illeri ve ilçeleri kuruyorlar. Bu güven ve sevgi bizi çok daha güçlendiriyor. Sadece 20 günde 21´inci ilimizi kurduk; sizlerle el ele başardık. Burası kutsal bir şehir, açılışa bu şehirden başlamamın sebebi sizlerin hayır dualarını almak. Her hafta bir il açılışı yapacağız. Adım adım iktidara gideceğiz. Önümüzdeki hafta Konya il açılışını gerçekleştireceğiz. Parti gibi parti olabilmek için; dürüst, namuslu ve donanımlı insanlarla yürüyeceğiz. Hep el ele, gönül gönüle, samimi ve candan olacağız. Her büyük iş, bir tek adımla başlar. İşte o ilk adımı, sizlerle birlikte atıyoruz. Bugün bir il açtık, yarın da bütün illeri açacağız. Umut olacağız, ışık olacağız. Hiçbir devlete de eyvallah etmeyeceğiz. Biz hem yerliyiz hem de milliyiz" diye konuştu.

        DHA-Politika - Türkiye-Şanlıurfa - DHA

        2023-10-08 13:20:35

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