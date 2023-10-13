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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

        ŞANLIURFA'dajandarmaekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:15
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
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        ŞANLIURFA'dajandarmaekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan ilçesinde 5 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 av tüfeği ve bin 720 fişek ele geçirdi. Tabanca ve tüfeklere el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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