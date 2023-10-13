Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA'dajandarmaekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan ilçesinde 5 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 av tüfeği ve bin 720 fişek ele geçirdi. Tabanca ve tüfeklere el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.