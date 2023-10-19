Şanlıurfa dağlarındaki ceylan sayısı 413'e ulaştı ŞANLIURFA'datürkülere konu olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda korumaya alınan ceylanların bu yıl dünyaya getirdiği 20 yavru da gelişimini tamamlayıp, törenle doğaya salındı. Bölgedeki ceylan sayısı 413´e ulaştı.

ŞANLIURFA'datürkülere konu olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda korumaya alınan ceylanların bu yıl dünyaya getirdiği 20 yavru da gelişimini tamamlayıp, törenle doğaya salındı. Bölgedeki ceylan sayısı 413´e ulaştı.

Bölgede geçmiş yıllarda sürüler halinde yaşayan ve bundan dolayı türkülere konu olan ceylanlar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü´ne ait Şanlıurfa 75´inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda 2005 yılında koruma altına alındı. 'Gazella marica' türü ceylanların sayısı yapılan çalışmalarla her geçen yıl arttı. Bu ceylanların bir kısmı Şanlıurfa ve Şırnak'ta doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Şu anda yavrulama döneminde bulunan ceylanlar, görevliler tarafından 7 gün 24 saat dürbün, termal kamera ve dron ile izlenerek korunuyor.

Şanlıurfa 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda bu yıl doğan 20 ceylan da törenle Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakıldı. Kafeslerinden çıkan ceylanlar hızla uzaklaştı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Işıldak, törenin ardından yaptığı açıklamada, ceylanların itina ile istasyonda büyütüldüğünü belirtti. Ceylanların doğada özgürce gezdiğini belirten Işıldak, "Vatandaşlarımızı da onlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz çünkü bu ceylanlar ülkemizde yetişen en nadide iki ceylan türünden biri" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3´üncü Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ise geçen yıl istasyonda 132 yavrunun doğduğunu, toplam ceylan sayısının ise 413'e ulaştığını bildirdi.