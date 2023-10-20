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        Şanlıurfa'da 'El Halaf' çetesine operasyon

        ŞANLIURFA'da,kendilerini 'El Halaf' çetesi olarak isimlendiren suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli ile 8 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:45
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        Şanlıurfa'da 'El Halaf' çetesine operasyon
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        ŞANLIURFA'da,kendilerini 'El Halaf' çetesi olarak isimlendiren suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli ile 8 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki kırsal alanlarda kendilerini 'El Halaf' çetesi olarak isimlendiren ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı; aramalarda; bir miktar para, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 70 gram metamfetamin, 8 kırmızı reçeteli ilaç, 1 elektroşok cihazı, 10 farklı şekil ve boyutlarda gizli kamera ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 8 kaçak göçmen ile 3 şüpheli yakalandı.

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