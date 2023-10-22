Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı

        ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:35 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri kimliği saptanan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 16 kilo skunk, 321 gram metamfetamin, 16 kilo esrar, uyuşturucu haplar, 6  tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

         

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2023-10-22 14:34:26

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 15 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 15 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfaspor, 7 maçtır kazanamıyor
        Şanlıurfaspor, 7 maçtır kazanamıyor
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da akıma kapılan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da akıma kapılan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Şanlıurfa'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Tarım işçilerini taşıyan kamyonetler çarpıştı: 20 yaralı
        Tarım işçilerini taşıyan kamyonetler çarpıştı: 20 yaralı