Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Hastane bahçesine giren ceylan kamerada

        ŞANLIURFA'dadevlethastanesinin bahçesine duvardan atlayarak giren ceylan, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:51 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane bahçesine giren ceylan kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'dadevlethastanesinin bahçesine duvardan atlayarak giren ceylan, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için ceylanların korunma altına alındığı, 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nun da bulunduğu kentte, nerede geldiği bilinmeyen bir ceylan, Akçakale Devlet Hastanesi'nin duvarından atlayarak bahçeye girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ceylan bir süre sonra gözden kayboldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        AYM’den ek gösterge kararı
        AYM’den ek gösterge kararı
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli Takım'ın miladı
        Milli Takım'ın miladı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa İI Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Şanlıurfa İI Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Selden etkilenen Şanlıurfa Müzesi ocak ayında ziyaretçilerini kabul edecek
        Selden etkilenen Şanlıurfa Müzesi ocak ayında ziyaretçilerini kabul edecek
        Şanlıurfa'da kasten yaralamadan aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da kasten yaralamadan aranan hükümlü yakalandı