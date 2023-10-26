Hastane bahçesine giren ceylan kamerada

ŞANLIURFA'dadevlethastanesinin bahçesine duvardan atlayarak giren ceylan, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için ceylanların korunma altına alındığı, 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nun da bulunduğu kentte, nerede geldiği bilinmeyen bir ceylan, Akçakale Devlet Hastanesi'nin duvarından atlayarak bahçeye girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ceylan bir süre sonra gözden kayboldu.