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        Şanlıurfa´da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

         ŞANLIURFA´dasürücüsünündireksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 23:32 Güncelleme: 26.10.2023 - 23:35
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        Şanlıurfa´da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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         ŞANLIURFA´dasürücüsünündireksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunu GAP Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 06 AU 0701 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Kazada yan yatan otomobil hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Araçta sıkışan 2 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isimleri öğrenilmeyen 2 kişin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan kazanın ardından olay yerinde toplanan vatandaşlar görevlilere zor anlar yaşattı. Cenazeler kimlik tespiti için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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