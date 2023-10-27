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        Şanlıurfa'da kaza sonrası çıkan kavga kamerada

        ŞANLIURFA'da'trafik kazası' nedeniyle iki grup arasında sopalı, yumruklu kavga çıktı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:35
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        Şanlıurfa'da kaza sonrası çıkan kavga kamerada
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        ŞANLIURFA'da'trafik kazası' nedeniyle iki grup arasında sopalı, yumruklu kavga çıktı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Bamyasuyu Mahallesi'nde iddiaya göre, kaza yapan iki otomobil sürücü, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile araçlardan inen taraflar, birbirine yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin araya girmesi ile kavga son buldu. Görüntülerde, bir kadının araçtan sopa ile inip, diğer tarafa saldırması dikkati çekti.

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