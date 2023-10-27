Şanlıurfa'da kaza sonrası çıkan kavga kamerada

ŞANLIURFA'da'trafik kazası' nedeniyle iki grup arasında sopalı, yumruklu kavga çıktı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bamyasuyu Mahallesi'nde iddiaya göre, kaza yapan iki otomobil sürücü, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile araçlardan inen taraflar, birbirine yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin araya girmesi ile kavga son buldu. Görüntülerde, bir kadının araçtan sopa ile inip, diğer tarafa saldırması dikkati çekti.