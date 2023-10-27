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        Firari cinayet şüphelisi, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla yakalandı

        ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde, 16 ay önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Ömer Yazmacı´nın cinayet şüphelisi Mehmet Salih Sıcak, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla jandarma tarafından mısır tarlasında yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:42 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:45
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        Firari cinayet şüphelisi, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla yakalandı
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        ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde, 16 ay önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Ömer Yazmacı´nın cinayet şüphelisi Mehmet Salih Sıcak, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla jandarma tarafından mısır tarlasında yakalandı.

        Viranşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Yazmacı, 22 Haziran 2022'de otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yazmacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçlerince yürütülen çalışmada cinayet şüphelilerinin Seydo S., Serhat S. ve Mehmet Salih Sıcak olduğu belirlendi. Adresi saptanan şüphelilerden Seydo S., Serhat S., Karakuzu Mahallesine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yaşanan olayda kaçan firari cinayet şüphelisi Mehmet Salih Sıcak´ın yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

        MISIR TARLASINDA YAKALANDI

        JASAT ekipleri, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet Salih Sıcak'ın ilçeye bağlı Nergizli Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Firari şüpheli; jandarma, istihbarat, jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin de yer aldığı 150 jandarma personelinin yanı sıra arama köpekleri, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla saklandığı mısır tarlasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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