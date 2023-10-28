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        Şanlıurfa´da bayrak dağıtan zabıta amiri bıçaklandı

        ŞANLIURFA´da,Cumhuriyet´in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle belediyenin esnafa Türk bayrağı dağıtımı sırasında iş yeri sahibi Mehmet B., çıkan tartışmada Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu´nu bıçakladı. Yunusoğlu, hastanede tedaviye alınırken, şüpheli Mehmet B. polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:45
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        Şanlıurfa´da bayrak dağıtan zabıta amiri bıçaklandı
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        ŞANLIURFA´da,Cumhuriyet´in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle belediyenin esnafa Türk bayrağı dağıtımı sırasında iş yeri sahibi Mehmet B., çıkan tartışmada Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu´nu bıçakladı. Yunusoğlu, hastanede tedaviye alınırken, şüpheli Mehmet B. polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla Komiser Şakir Caddesi´nde zabıta ekiplerince esnafa Türk bayrağı dağıtımı yapıldı. Zabıta ekibi bir dükkana girdiğinden iddiaya göre iş yeri sahibi Mehmet B., bayrağa hakaret edince tartışma çıktı. Yaşanan arbedede Mehmet B., Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu'nu bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yunusoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet B., polis tarafından gözaltına alındı.

        KUŞ: YER GÖK KIRMIZI OLACAK

        Yaşanan olaya tepki gösteren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

        "İlçe genelinde bayrak dağıtımı yapan personelimiz, kardeşimiz Hasan Yunusoğlu, Ay- Yıldızlı bayrağımıza yapılan saygısızlığa karşılık verince maalesef saldırıya uğrayıp, bıçaklandı. Ameliyata alınan kardeşimiz için dualarınızı bekliyoruz. Her şeye ve herkese rağmen 'Yer Gök Kırmızı 'olacak.''

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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