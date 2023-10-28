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        Şanlıurfa´da bayrak dağıtan zabıta amiri bıçaklandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:08 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:10
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        Şanlıurfa´da bayrak dağıtan zabıta amiri bıçaklandı (2)
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        AMELİYATAALINDI

        Şanlıurfa'da,Cumhuriyet´in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle esnafa bayrak dağıtımı sırasında iş yeri sahibi Mehmet B. tarafından bıçaklanan Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu ameliyata alındı.

        Hastaneye gelip Yunusoğlu´nun durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "Yaşanan olaydan ötürü başta Eyyübiye Belediyesi olmak üzere bütün camiaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu menfur saldırıyı belediye adına kınıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personelimiz ilçe genelinde bütün esnafa bayrak dağıtımı yapmaktaydı. Bu bayrak dağıtımı yaparken, bir iş yerine girdiklerinde, iş yeri sahibi al bayrağımıza yönelik hakaretler içeren konuşmalar yapınca, bizim arkadaşlar da ona yönelik cevap verince, arbede oldu. Bu arbedede arkadaşımız bıçaklandı. Dolayısıyla arkadaşımız ameliyatta alındı. Diğer konu ise adli konu, iş yerine bayrak astırmamış. O şahısın Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü olan bayrağına hakaret etmesini gerektirmez. Bu devletin ekmeğini yiyen arkadaşlar, bu devletin birliği bütünlüğü için gayret etmişler" dedi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

        2023-10-28 14:07:10

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