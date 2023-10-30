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        Kaçak trafoyu traktör ile götürüp, tarlaya gömmüş; dronla tespit edildi

        ŞANLIURFA'daborçlarınıödemeyen köylülerin trafolarına el koymak için bölgeye giden dağıtım şirketi ekipleri, taşlı saldırıya uğradı. 7 kişi gözaltına alınırken, traktör ile götürülüp, mısır tarlasına gömülen trafo dron ile tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:45
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        Kaçak trafoyu traktör ile götürüp, tarlaya gömmüş; dronla tespit edildi
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        ŞANLIURFA'daborçlarınıödemeyen köylülerin trafolarına el koymak için bölgeye giden dağıtım şirketi ekipleri, taşlı saldırıya uğradı. 7 kişi gözaltına alınırken, traktör ile götürülüp, mısır tarlasına gömülen trafo dron ile tespit edildi.

        Dicle Elektrik ekipleri, kırsal İncirağacı ve Güvenli mahallerinde 6 aboneye ait 13 milyon TL'yi aşan elektrik borcunun ödenmesine yönelik inceleme yaptı. Tüm yasal çağrılara rağmen bir türlü tahsilat yapılamadı. Bunun üzerine saha ekipleri, biriken borç üzerine savcılığın verdiği haciz kararı neticesinde 6 trafoya el koymak için jandarma eşliğinde bölgeye gitti. Trafolara el koymak isteyen ekiplerin geldiğini gören mahalle sakinleri, taşlı saldırıda bulundu. Jandarmanın müdahale ettiği gerginlikte, 7 kişi gözaltına alındı.

        DRON İLE KAYIT DIŞI TRAFOLAR BULUNDU

        Öte yandan bir köylünün kaçak trafosunu teslim etmeyip, traktörü ile götürüp, mısır tarlasına gömdüğü dron ile tespit edildi. Dron tarafından bulunan kaçak trafoya el konuldu. El konulan kaçak trafoların toplam 880 kVA gücünde olduğu tespit edildi. Bu güç ile 3 bin nüfuslu bir ilçenin aydınlatılabildiği bildirildi. Dron ile yapılan incelemede ayrıca toplam gücü 1990 kVA gücünde olan 13 kayıt dışı trafo tespit edildi. Koordinatları belirlenen kayıt dışı trafolara el konulması için dağıtım şirketinin avukatları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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