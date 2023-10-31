Şanlıurfa´da terör operasyonu; 3 gözaltı

ŞANLIURFA´dajandarmanın terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalarında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa´da haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekiplerce, Karaköprü ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütüne üye olan M.G. ile terör örgütü FETO/PDY örgütüne üye olma suçundan aranan O.Y. ile H.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.