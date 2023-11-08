Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 5 tutuklama ŞANLIURFA'datelefondakendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.

ŞANLIURFA'datelefondakendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini 'polis', 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerindeki aramalarda 72 cep telefonu, içinde adres sorgu programı bulunan 3 bilgisayar, 23 uyuşturucu hap ile çok sayıda hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.