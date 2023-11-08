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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 5 tutuklama

        ŞANLIURFA'datelefondakendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:10
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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 5 tutuklama
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        ŞANLIURFA'datelefondakendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini 'polis', 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerindeki aramalarda 72 cep telefonu, içinde adres sorgu programı bulunan 3 bilgisayar, 23 uyuşturucu hap ile çok sayıda hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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