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        Şanlıurfa´da tarım arazisinde yapı gerginliği

        ŞANLIURFA´dabirinci sınıf tarım arazisine TIR garajı yapılmak istenmesi gerginliğe neden oldu. Arazi sahipleriyle mahalleli arasında çıkan kavgayı jandarma havaya ateş açarak sonlandırdı, 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:35
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        Şanlıurfa´da tarım arazisinde yapı gerginliği
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        ŞANLIURFA´dabirinci sınıf tarım arazisine TIR garajı yapılmak istenmesi gerginliğe neden oldu. Arazi sahipleriyle mahalleli arasında çıkan kavgayı jandarma havaya ateş açarak sonlandırdı, 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Olay, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerindeki Külünçe Mahallesi´nde meydana geldi. Belediyeden yapım izni alan Mesut K. ve yakınları satın aldıkları tarım arazisine TIR garajı yapmak için çalışma başlattı. Ancak mahalleli, yapının yapılacağı alanın tarım arazisi olduğu gerekçesiyle yapılaşmaya karşı çıkınca gerginlik çıktı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bir süre sonra taraflar arasında tekme tokat kavga çıktı. Jandarma ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. 2 kişi gözaltına alınırken, gerginliğin devam ettiği bölgede çalışmalar geçici olarak durduruldu.

        Külünçe Mahalle Muhtarı Halil Kılıç, "Burası tarım arazisidir. Burada ana sulama kanalları ve yollar var. Buraya daha önce fabrika kurmak istediler izin vermedik, şimdi aynı yere TIR garajı yapmak istiyorlar. Biz burada tarım arazisinde yapı yapılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

        Bölgede önlem alan jandarma ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

        2023-11-09 12:26:54

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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