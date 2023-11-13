Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu

        ŞANLIURFA'daAhmet Dişçi (51), sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Emine Dişçi'yi (47) av tüfeği ile vurdu. Yaralanan Dişçi ile yoldan geçerken saçma isabet eden Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'daAhmet Dişçi (51), sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Emine Dişçi'yi (47) av tüfeği ile vurdu. Yaralanan Dişçi ile yoldan geçerken saçma isabet eden Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Dişçi ile boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Dişçi arasında sokakta tartışma çıktı. Bu sırada Ahmet Dişçi, av tüfeği ile peş peşe ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Emine Dişçi ile bu sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa'ya ve park halindeki bazı araçlara isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip, gönderildi. 2 kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dişçi yoğun bakıma alındı, Mustafa'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaçan şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'daki silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 5 yaralı
        Şanlıurfa'daki silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 5 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 21 kilo 750 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 21 kilo 750 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
        Depremde hayatını kaybeden sporcular anısına Antalya'dan Şanlıurfa'ya pedal...
        Depremde hayatını kaybeden sporcular anısına Antalya'dan Şanlıurfa'ya pedal...
        Şanlıurfaspor - Ümraniyespor: 0-1
        Şanlıurfaspor - Ümraniyespor: 0-1