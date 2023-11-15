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        Evde av tüfeğiyle vurulan hamile kadın öldü, eşi gözaltına alındı

        ŞANLIURFA´nınAkçakale ilçesinde 5 aylık hamile Fidda Uzun (24) evinde gece geç saatlerinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Uzun´un gözaltına alınan Uzun eşi Ahmet Uzun (24) temizlediği av tüfeğinin kazara ateş aldığını öne sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:10
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        Evde av tüfeğiyle vurulan hamile kadın öldü, eşi gözaltına alındı
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        ŞANLIURFA´nınAkçakale ilçesinde 5 aylık hamile Fidda Uzun (24) evinde gece geç saatlerinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Uzun´un gözaltına alınan Uzun eşi Ahmet Uzun (24) temizlediği av tüfeğinin kazara ateş aldığını öne sürdü.

        Olay, gece geç saatlerde Çömlekçi Mahallesi´nde meydana geldi. Uzun ailesinin evinden silah sesi geldiğini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evde 5 aylık hakime Fidda Uzun'u kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede hamile kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fidda Uzun'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, eşi Ahmet Uzun ise jandarma ekiplerince evin arka bahçesinde suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürülen Uzun´un, temizlediği tüfeğini asmak istediği sırada kazayla ateş alması sonucu olayın yaşandığını ileri sürdü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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