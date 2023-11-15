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        Şanlıurfa´da polisle yaşadıkları tartışma sonrası gözaltına alınan 2 kardeş serbest

        ŞANLIURFA´da,kimlik kontrolü yapan polis memuruyla çıkan tartışmada gözaltına alınan Aziz ve Dilber Beyaztaş kardeşler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tartışma sırasında Dilber Beyaztaş'ı tehdit ettiği belirtilen polis memuru hakkında Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan idari soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:00
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        Şanlıurfa´da polisle yaşadıkları tartışma sonrası gözaltına alınan 2 kardeş serbest
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        ŞANLIURFA´da,kimlik kontrolü yapan polis memuruyla çıkan tartışmada gözaltına alınan Aziz ve Dilber Beyaztaş kardeşler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tartışma sırasında Dilber Beyaztaş'ı tehdit ettiği belirtilen polis memuru hakkında Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan idari soruşturma sürüyor.

        Şanlıurfa´da, uyuşturucu suçundan yargılaması devam eden ve hakkında yakalama kararı bulunan Aziz Beyaztaş (36), ablası Dilber Beyaztaş (38) ile birlikte dün Şehitlik Polis Merkezine gitti. Polis merkezinde Beyaztaş kardeşlere kimlik kartlarının eski olduğu belirtilerek, değiştirilip, adliyede ifade vermeleri istendi. Bunun üzerine Beyaztaş kardeşler, kimlik kartlarını yenilemek için adliye binasına 200 metre uzaklıkta bulunan Eyyübiye Kaymakamlığı´na gitti. İki kardeş kimlik yenileme işlemleri bitikten sonra dışarı çıktıkları sırasında Sarayönü Polis Merkezi Amirliği´nde görevli polis, kimlik kontrolü yaptı. Polis memuru Aziz Beyaztaş´ı "Araman var, ekip çağıracağım" diyerek gözaltına almak istedi. Gözaltı işlemine gerek olmadığını, adliye binasının yakın olduğunu belirten Dilber Beyaztaş, ifade vermeye gittiklerini belirtti. Bunun üzerine çıkan tartışmada Dilber Beyaztaş´ı "Sizi ilgilendiren bir şey yok" diyerek iten polis memuru, cebinden çıkardığı biber gazı ile müdahale etti. Bu sırada polis, Aziz Beyaztaş´ın da başına silah dipçiği ile vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin, "Sizin derinizi yüzeceğim" sözleri tepki çekti.

        Beyaztaş kardeşler olay yerine gelen polisler tarafından araca konularak hastaneye götürüldü. Başına silah dipçiği ile vurulan Aziz Beyaztaş´ın yarasına 4 dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan Aziz Beyaztaş ile ablası Dilber Beyaztaş, kendilerini tehdit eden polisten şikayetçi olurken, 2 kardeş işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

        BEYAZTAŞ KARDEŞLER SERBEST KALDI

        Sarayönü Polis Merkezinde ifadeleri alınan ve haklarında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasını reddeden Aziz Beyaztaş ile ablası Dilber Beyaztaş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kardeşler, nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polis memuru hakkında Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan idari soruşturma sürüyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2023-11-15 16:50:12

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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