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        Şanlıurfa´da telefon dolandırıcılığına 12 gözaltı

        ŞANLIURFA´nınAkçakale ilçesinde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 12 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:50
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        Şanlıurfa´da telefon dolandırıcılığına 12 gözaltı
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        ŞANLIURFA´nınAkçakale ilçesinde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 12 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtıp çeşitli suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı. Polisin 2 ay süren çalışmasıyla kimliği belirlenen 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 25 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 5 tabanca, 277 bin 600 TL ve 800 bin TL değerinde çek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2023-11-22 13:39:52

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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