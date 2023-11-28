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        Şanlıurfa´da sahte savcı, gerçek savcıya yakalandı

         ŞANLIURFA´da,kendisiniAnkara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp, cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan A.P.´nin hareketlerinden şüphelenen savıcının dikkati sayesinde yakalandı. Üzerinden sahte nüfus kimlik kartı çıkan şüpheli A.P., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:50
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        Şanlıurfa´da sahte savcı, gerçek savcıya yakalandı
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         ŞANLIURFA´da,kendisiniAnkara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp, cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan A.P.´nin hareketlerinden şüphelenen savıcının dikkati sayesinde yakalandı. Üzerinden sahte nüfus kimlik kartı çıkan şüpheli A.P., tutuklandı.

        Şanlıurfa´daki ceza infaz kurumunda tutuklu olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp tekrar mahkemeye çıkması için Şanlıurfa Adliyesi'ne gelen A.P., kendisini Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu. Görevliler tarafından cezaevi savıcısının odasına alınan A.P., Şanlıurfa´da bulunmasının sebebini savcıya anlattı.

        ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

        Cezaevinde tutuklu olan dayısı M.K.´nın tekrar mahkemeye sevk edilmesi için savcıdan  işlemlerinin hızlandırılması talebinde bulunan A.P.´nin şüpheli hareketlerini fark eden cezaevi savcısı, odasında bulunan kişiden kimliğini göstermesini istedi. Kimliği kontrol eden cezaevi savcısı, Ankara'da görev yaptığı yeri sordu. Şüphelinin çelişkili cevaplar vermesi üzerine adliyede görevli kolluk kuvvetlerine haber verildi. Cezaevi savcısının odasına giden ekipler, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin gösterdiği kimliğinin sahte olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan A.P., üzerinden iki adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus kağıdı daha çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sahte savcı A.P., nöbetçi hakimlikçe 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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