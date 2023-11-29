Yeni alınan televizyonu otomobilin bagajına oturan 2 kişi taşıdı
ŞANLIURFA´dabir sürücü, evine aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
ŞANLIURFA´dabir sürücü, evine aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
İsmi öğrenilemeyen kişi, beyaz eşya mağazasından aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilinin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı. Hem trafiği hem de bagajda oturan kişilerin tehlikeye sokulduğu o anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA-Genel - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK
2023-11-29 13:59:23
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