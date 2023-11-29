Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Yeni alınan televizyonu otomobilin bagajına oturan 2 kişi taşıdı

        ŞANLIURFA´dabir sürücü, evine aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni alınan televizyonu otomobilin bagajına oturan 2 kişi taşıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA´dabir sürücü, evine aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        İsmi öğrenilemeyen kişi, beyaz eşya mağazasından aldığı 65 inç televizyonu nakliye parası vermemek için otomobilinin bagajına oturttuğu 2 kişiye taşıttı. Hem trafiği hem de bagajda oturan kişilerin tehlikeye sokulduğu o anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        DHA-Genel - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2023-11-29 13:59:23

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        Etna, bir kez daha lav püskürttü
        Etna, bir kez daha lav püskürttü
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        MEB, akran zorbalığını müfredata aldı
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa´da sahte savcı, gerçek savcıya yakalandı
        Şanlıurfa´da sahte savcı, gerçek savcıya yakalandı
        Şanlıurfa Adliye'sinde yakalanan "Sahte savcı" tutuklandı
        Şanlıurfa Adliye'sinde yakalanan "Sahte savcı" tutuklandı
        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğu...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğu...