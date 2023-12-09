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        Şanlıurfa'da trafoda patlama kamerada

        ŞANLIURFA´nınBirecik ilçesinde bir akaryakıt istasyonun yakınındaki trafoda meydana gelen patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:40
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        Şanlıurfa'da trafoda patlama kamerada
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        ŞANLIURFA´nınBirecik ilçesinde bir akaryakıt istasyonun yakınındaki trafoda meydana gelen patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Birecik- Halfeti kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan trafoda aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama oldu. Patlama sırasında alev alan ve etrafa saçılan kıvılcımlar bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı.

        DHA-Genel - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2023-12-09 12:35:09

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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