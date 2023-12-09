Şanlıurfa'da trafoda patlama kamerada
ŞANLIURFA´nınBirecik ilçesinde bir akaryakıt istasyonun yakınındaki trafoda meydana gelen patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ŞANLIURFA´nınBirecik ilçesinde bir akaryakıt istasyonun yakınındaki trafoda meydana gelen patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Birecik- Halfeti kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan trafoda aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama oldu. Patlama sırasında alev alan ve etrafa saçılan kıvılcımlar bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı.
DHA-Genel - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK
2023-12-09 12:35:09
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