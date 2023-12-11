Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga; 1 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA'dahusumetli2 aile arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan Tahsin Yılan (31) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'dahusumetli2 aile arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan Tahsin Yılan (31) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Olay, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli 2 aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile vurulan Tahsin Yılan ile 3 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yılan, kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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