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        Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga; 1 ölü, 3 yaralı

        ŞANLIURFA'dahusumetli2 aile arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan Tahsin Yılan (31) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:35
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        Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga; 1 ölü, 3 yaralı
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        ŞANLIURFA'dahusumetli2 aile arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan Tahsin Yılan (31) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Olay, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli 2 aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile vurulan Tahsin Yılan ile 3 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yılan, kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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