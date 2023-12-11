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        Gasbettiği otomobilden polise ateş açtı

        ŞANLIURFA'da,araması olan şüpheli Ramazan Öztürk, polis uygulamasına yakalanmamak için tabancayla bir otomobili gasbedip kaçtı. Kendisini takip eden polislere ateş açan Öztürk, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:00
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        Gasbettiği otomobilden polise ateş açtı
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        ŞANLIURFA'da,araması olan şüpheli Ramazan Öztürk, polis uygulamasına yakalanmamak için tabancayla bir otomobili gasbedip kaçtı. Kendisini takip eden polislere ateş açan Öztürk, yakalandı.

        Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan Ramazan Öztürk, bölgede şüpheli kişilere yönelik uygulama yapan polisleri görünce, yakalanmamak için, tabancayla seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Sürücüyü silah zoruyla aracından indiren şüpheli, gasbettiği araçla kaçtı.

        Olayı fark eden polis, şüpheliye müdahalede bulunmak isterken, Ramazan Öztürk, polise ateş açıp kaçmaya devam etti. Bölgeye polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polisin şüpheliyi takibi sırasında ara sokağa giren Öztürk, özel harekat polisleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Araçta maddi hasar oluştu, olay yerinde de çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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