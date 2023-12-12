Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu, Heimlich manevrası ile kurtardı ŞANLIURFA'da nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız çocuğunu, eczanede ilaç almak için sıra bekleyen özel güvenlik görevlisi Eyyüp Doğan, 'Heimlich Manevrası' ile kurtardı. Çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız çocuğunu, eczanede ilaç almak için sıra bekleyen özel güvenlik görevlisi Eyyüp Doğan, 'Heimlich Manevrası' ile kurtardı. Çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bozova ilçesindeki eczanede meydana geldi. Eczaneye gelen aile, doktorun yazdığı ilaçların hazırlanması için beklerken, küçük kız çocuğunun cebinden çıkarıp yuttuğu şeker boğazına takıldı. Nefes almakta zorlanan çocuk, ilk önce sandalyede oturan annesinin yanına gidip yardım istedi. Annesinin kızın sırtına vurmasına rağmen bir türlü kendine gelemeyen çocuğu fark eden eczanedeki özel güvenlik görevlisi Eyyüp Doğan, Heimlich manevrasıyla onu kurtardı. Olayın ardından çocuğun nefes borusundan çıkan şeker parçalarını da Doğan, yerden peçeteyle temizledi.