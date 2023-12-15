Şanlıurfa´da halk otobüsü yandı
ŞANLIURFA´da seyir halindeyken alev alan halk otobüsü yandı. Cep telefonuna yansıyan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
ŞANLIURFA´da seyir halindeyken alev alan halk otobüsü yandı. Cep telefonuna yansıyan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Seyrantepe Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 BD 703 plakalı halk otobüsü, arıza yaptı. Aracın motor kısmından duman çıktığını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına park ederek, yolcuları tahliye edip, itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede büyüyüp, otobüsü sardı. Alev topuna dönen otobüs, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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