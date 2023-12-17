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        Devrilmesini engellemeye çalıştığı makinenin altında kalıp öldü

         ŞANLIURFA´nınViranşehir ilçesinde, mısır kurutma fabrikasında helezon makinesinin devrilmesini engllemeye çalışan Mustafa Yıldızoğlu (48) hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:20
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        Devrilmesini engellemeye çalıştığı makinenin altında kalıp öldü
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         ŞANLIURFA´nınViranşehir ilçesinde, mısır kurutma fabrikasında helezon makinesinin devrilmesini engllemeye çalışan Mustafa Yıldızoğlu (48) hayatını kaybetti. 

        Olay, sabah saatlerinde Viranşehir´de bulunan bir mısır kurutma fabrikası bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, mısır alım satımı yapan Mustafa Yıldızoğlu, fabrikada bulunan hububat aktarımında kullanılan helezon makinesinin devrilmek üzere olduğunu fark etti. Yıldızoğlu, bir süre tutmaya çalıştığı ancak ağırlığına dayanamayınca bıraktığı makinenin altında kaldı. Fabrika çalışanlarının fark etmesiyle durum 112'ye bildirildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldızoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

        Fabrikanın güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2023-12-17 16:16:41

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