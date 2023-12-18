5 kişi tarafından dövüldü; o anlar kamerada
ŞANLIURFA'da2 grup, yol ortasında kavgaya tutuştu. 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ŞANLIURFA'da2 grup, yol ortasında kavgaya tutuştu. 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam Birecik ilçesi Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yolda karşılaşan 2 grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan kişi, kaçarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis 2 grubun kaçan şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.