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        Alev alan kamyonu akaryakıt istasyonuna yakın park etti; fark edince hızla uzaklaştı

        ŞANLIURFA'dalastikleri alev alan kamyonu akaryakıt istasyonuna yakın park eden şoför, durumu fark edince aracına binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken, alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:50
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        Alev alan kamyonu akaryakıt istasyonuna yakın park etti; fark edince hızla uzaklaştı
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        ŞANLIURFA'dalastikleri alev alan kamyonu akaryakıt istasyonuna yakın park eden şoför, durumu fark edince aracına binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken, alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Olay, öğle saatlerinde Birecik-Nizip kara yolunda meydana geldi. Bir beton firmasına ait, plakası öğrenilemeyen kamyonun arka lastikleri seyir sırasında alev aldı. Dumanı fark eden şoför, kamyonu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna yakın park etti. Son anda akaryakıt istasyonuna yakın yere park ettiğini anlayan şoför, yeniden aracına binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonuna yansırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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