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        Şanlıurfa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        ŞANLIURFA'da2 motosikletin çarpıştığı kazada Necati Çakırca (16) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:00
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        Şanlıurfa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        ŞANLIURFA'da2 motosikletin çarpıştığı kazada Necati Çakırca (16) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 2 plakasız motosiklet, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan Mustafa Demir, Bakır Altunboğa, Ahmet Öncel ve Necati Çakırca yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Necati Çakırca, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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