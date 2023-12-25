Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Eğlence mekanına 'uyuşturucu' baskını; 8 gözaltı

        ŞANLIURFA'dabir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar ve 2 bin 578 sentetik hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğlence mekanına 'uyuşturucu' baskını; 8 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'dabir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar ve 2 bin 578 sentetik hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Viranşehir ilçesindeki bir eğlence mekanında uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler mekana operasyon düzenledi, yapılan aramada 3 kilo 275 gram metamfetamin, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu ile tabancalara el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da eğlence yerine uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da eğlence yerine uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 23 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 23 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da maç esnasında dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıld...
        Şanlıurfa'da maç esnasında dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıld...
        Şanlıurfa'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı