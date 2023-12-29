Şanlıurfa´da liselilerin tekmeli-tokatlı kavgası kamerada ŞANLIURFA´da, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu iki grubun tekmeli- tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

ŞANLIURFA´da, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu iki grubun tekmeli- tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bamyasuyu Mahallesi'nde bir iş merkezinin önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, okuldan çıkan iki öğrenci grubu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aralarında kızların da bulunduğu 20'ye yakın lise öğrencisi, tekme- tokatla birbiriyle kavga etti. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

2023-12-29 12:13:23