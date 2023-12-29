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        Şanlıurfa´da liselilerin tekmeli-tokatlı kavgası kamerada

        ŞANLIURFA´da, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu iki grubun tekmeli- tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:15
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        Şanlıurfa´da liselilerin tekmeli-tokatlı kavgası kamerada
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        ŞANLIURFA´da, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu iki grubun tekmeli- tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Bamyasuyu Mahallesi'nde bir iş merkezinin önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, okuldan çıkan iki öğrenci grubu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aralarında kızların da bulunduğu 20'ye yakın lise öğrencisi, tekme- tokatla birbiriyle kavga etti. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. 

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2023-12-29 12:13:23

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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