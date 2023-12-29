Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Ev sahibi, 'ücret' nedeniyle tartıştığı nakliyeciyi tabancayla öldürdü

         ŞANLIURFA'da evsahibi, ücret nedeniyle tartıştığı nakliyeci Reşat Kaya'yı (45) tabancayla vurarak öldürüp, kaçtı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev sahibi, 'ücret' nedeniyle tartıştığı nakliyeciyi tabancayla öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

         ŞANLIURFA'da evsahibi, ücret nedeniyle tartıştığı nakliyeci Reşat Kaya'yı (45) tabancayla vurarak öldürüp, kaçtı. 

        Olay, akşam saatlerinde Yardımcı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, ev taşıma için mahalleye giden Reşat Kaya ile henüz ismi öğrenilmeyen ev sahibi arasında nakliye ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine evini taşımak isteyen kişi, tabancayla nakliyeci Reşat Kaya´ya peş peşe ateş edip kaçtı. Kanlar içerisinde yığılan Kaya´yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Reşat Kaya´nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya´nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
        Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor!
        Erden Timur'dan Süper Kupa açıklaması!
        Erden Timur'dan Süper Kupa açıklaması!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa daveti!
        MSB: 16 hedef imha edildi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Birlikte yaşadığını kadını vuran jandarma tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da 133 düzensiz göçmen yakalandı
        Şanlıurfa'da 133 düzensiz göçmen yakalandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutukla...
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutukla...
        Şanlıurfa'da "Güvenli Okul" projesi kapsamında denetimler devam ediyor
        Şanlıurfa'da "Güvenli Okul" projesi kapsamında denetimler devam ediyor
        Şanlıurfa'da Acil Çağrı Merkezine 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi
        Şanlıurfa'da Acil Çağrı Merkezine 3 milyon 822 bin 457 çağrı geldi
        Şanlıurfaspor, Altay'ın forvet oyuncusu Paixao ile anlaştı
        Şanlıurfaspor, Altay'ın forvet oyuncusu Paixao ile anlaştı