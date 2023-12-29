Ev sahibi, 'ücret' nedeniyle tartıştığı nakliyeciyi tabancayla öldürdü

ŞANLIURFA'da evsahibi, ücret nedeniyle tartıştığı nakliyeci Reşat Kaya'yı (45) tabancayla vurarak öldürüp, kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Yardımcı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, ev taşıma için mahalleye giden Reşat Kaya ile henüz ismi öğrenilmeyen ev sahibi arasında nakliye ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine evini taşımak isteyen kişi, tabancayla nakliyeci Reşat Kaya´ya peş peşe ateş edip kaçtı. Kanlar içerisinde yığılan Kaya´yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Reşat Kaya´nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya´nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.