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        Şanlıurfa´da yılbaşı denetimlerinde 83 kişi gözaltına alındı

         ŞANLIURFA´dapolisin yaptığı yılbaşı denetimlerinde 83 kişi gözaltına alındı; günü birlik kiralanan 25 ev ise mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:24 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:25
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        Şanlıurfa´da yılbaşı denetimlerinde 83 kişi gözaltına alındı
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         ŞANLIURFA´dapolisin yaptığı yılbaşı denetimlerinde 83 kişi gözaltına alındı; günü birlik kiralanan 25 ev ise mühürlendi.

        Şanlıurfa'da 3 bin 500 personelin katılımıyla kentte yılbaşı nedeniyle asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Ekipler, denetim kapsamında şüpheli kişilerin GBT sorgusunu yapıp üst aramasına tabi tuttu. Durdurulan araçlar da ekipler tarafından didik didik arandı. 16 bin 500 kişinin bilgilerinin kontrol edildiği denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 83 kişi gözaltına alındı. 220 eğlence mekanın denetlendiği uygulamada ayrıca usule aykırı davranıldığı belirlenen günü birlik kiralanan 25 ev ise 300 bin lira para cezası kesilerek mühürlendi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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