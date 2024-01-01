Şanlıurfa´da yılbaşı denetimlerinde 83 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA´dapolisin yaptığı yılbaşı denetimlerinde 83 kişi gözaltına alındı; günü birlik kiralanan 25 ev ise mühürlendi.

Şanlıurfa'da 3 bin 500 personelin katılımıyla kentte yılbaşı nedeniyle asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Ekipler, denetim kapsamında şüpheli kişilerin GBT sorgusunu yapıp üst aramasına tabi tuttu. Durdurulan araçlar da ekipler tarafından didik didik arandı. 16 bin 500 kişinin bilgilerinin kontrol edildiği denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 83 kişi gözaltına alındı. 220 eğlence mekanın denetlendiği uygulamada ayrıca usule aykırı davranıldığı belirlenen günü birlik kiralanan 25 ev ise 300 bin lira para cezası kesilerek mühürlendi.