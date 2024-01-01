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        Şanlıurfa'da, yılın ilk bebeği 'Fevzi' oldu

         ŞANLIURFA'dayeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi. 2 kilo 660 gram dünyaya gelen bebeğe 'Fevzi' adı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:59 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:00
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        Şanlıurfa'da, yılın ilk bebeği 'Fevzi' oldu
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         ŞANLIURFA'dayeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi. 2 kilo 660 gram dünyaya gelen bebeğe 'Fevzi' adı verildi.

        Abdurrezzak Öden´in eşi Derya Öden, akşam saatlerinde doğum sancıları tutunca, yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi'ne getirildi. İlk çocuğuna hamile olan Derya Öden, saatler 00.02'yi gösterdiğinde, 2 kilo 660 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çocuğunun sağlıklı olarak dünayaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen anne Derya Öden, "Benim ilk çocuğum yeni yılda dünyaya gelmesi beni çok mutlu etti. Bebeğimize amcasının ismi Fevzi ismini vereceğiz" dedi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise yeni yılın ilk bebeğine altın takarak aileye mutluluklar diledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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