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        Müşteri gibi gidip, tarihi eser satıcısını yakaladılar

        ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:10
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        Müşteri gibi gidip, tarihi eser satıcısını yakaladılar
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        ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Eyyübiye Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, müşteri gibi davranıp, gittikleri adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, Halil A.´yı, gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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