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        ŞANLIURFA´DA, 'DUR' İHTARINA UYMAYAN 2 ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI

        ŞANLIURFA'da devriye görevinde bulunan gece bekçileri şüphelendiği 2 kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve ateş açan şüpheliler bekçiler tarafından tabancayla ayaklarından vurularak yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 01:38 Güncelleme: 08.01.2024 - 01:38
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        ŞANLIURFA´DA, 'DUR' İHTARINA UYMAYAN 2 ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI
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        ŞANLIURFA'da devriye görevinde bulunan gece bekçileri şüphelendiği 2 kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve ateş açan şüpheliler bekçiler tarafından tabancayla ayaklarından vurularak yakalandı. 

        Olay, gece saatlerinde Süleymaniye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, gece bekçileri mahallede devriye görevinde bulunurken şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli 2 kişi tabancalarla ateş açarak kaçmaya başladı. Takip sırasında uyarılara rağmen kaçan şüpheliler İbrahim T. ile Ahmet B., bekçilerin açtığı ateş sonucu ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan 2 kişi çağrı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Balıkgöl Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İbrahim T. ile Ahmet B.´nin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Çevrede inceleme yapan ekipler ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Görüntü Dökümü:

        -Olay yerinden görüntü

        -Polisin incelemeleri

        -Yerdeki silahın görüntüsü

        -Boş kovanlar

        -Genel ve detay görüntü

        DHA-Gündem - Türkiye-Şanlıurfa -

        2024-01-08 01:37:55

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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