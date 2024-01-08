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        Eski milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

        ANKARA'datedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın cenazesi, memleketinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:38 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:40
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        Eski milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı
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        ANKARA'datedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın cenazesi, memleketinde toprağa verildi.

        Şanlıurfa'da 4 dönem milletvekilliği yapan Halil Özcan, dün böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen hafta hastanede ziyaret ettiği Özcan'ın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla Şanlıurfa'ya getirildi. Havalimanında karşılanan Özcan'ın cenazesi, daha sonra namazının kılınması için Balıklıgöl Platosu'ndaki Dergah Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ile çok sayıda bürokrat katıldı. Özcan'ın cenazesi, namaz sonrası Şahinalan Mahallesi'nde toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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