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        İnşaattan düşen sıvacı öldü

        ŞANLIURFA'da, çalıştığı inşaatın 3´üncü katından düşen sıva ustası Süleyman Cura (44), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:55
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        İnşaattan düşen sıvacı öldü
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        ŞANLIURFA'da, çalıştığı inşaatın 3´üncü katından düşen sıva ustası Süleyman Cura (44), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Aşık Mahallesi´nde meydana geldi. Süleyman Cura, 3´üncü katta sıva yaparken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Süleyman Cura, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2024-01-09 11:54:09

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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