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        Şanlıurfa'da rögara düşen çocuk kurtarıldı

        ŞANLIURFA'da3 metre derinliğindeki rögara düşen Ali U., (13) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:10
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        Şanlıurfa'da rögara düşen çocuk kurtarıldı
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        ŞANLIURFA'da3 metre derinliğindeki rögara düşen Ali U., (13) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, öğle saatlerinde kentin simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşları ile oyun oynayan Ali U., kapağı tam kapanmayan 3 metre derinliğindeki rögara düştü. Çocuğun çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, uzatılan merdiven ile Ali U.'yu bulunduğu yerden çıkardı. Ali U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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