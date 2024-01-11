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        Haciz işlemine giden avukatı darbeden şüpheli, tutuklandı

        İSTANBUL´dan Şanlıurfa´nın Suruç ilçesine haciz işlemine giden stajyer avukat Büşra Teksöğüt'ü darbedip yaralayan Ahmet Eroğlu, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:05
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        Haciz işlemine giden avukatı darbeden şüpheli, tutuklandı
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        İSTANBUL´dan Şanlıurfa´nın Suruç ilçesine haciz işlemine giden stajyer avukat Büşra Teksöğüt'ü darbedip yaralayan Ahmet Eroğlu, tutuklandı.

        İstanbul Barosu´na kayıtlı stajyer avukat Büşra Teksöğüt, haciz işlemleri için Salı günü Şanlıurfa´nın Suruç ilçesine geldi. Burada haciz işlemlerini yapan avukat, daha sonra Şanlıurfa kent merkezine hareket etmek için minibüse bindi. Aynı minibüsün arka koltuğuna ise haciz işlemlerini yaptığı kişinin yakınlarından olan Ahmet Eroğlu da bindi. Balıklıgöl Devlet Hastanesi durağında duran minibüste Ahmet Eroğlu, avukat Büşra Teksöğüt'ü dışarı çıkararak tekme tokat saldırıp, yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan avukat Teksöğüt, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kaçtı. Şanlıurfa'daki tedavisinin ardından İstanbul'a giden avukatın şikayetinin ardından saldırgan Ahmet Eroğlu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eroğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        TÜRKIYE BAROLAR BİRLİĞİ´NDEN TEPKİ

        Türkiye Barolar Birliği de açıklama yaparak saldırıya tepki gösterdi. Açıklamada, stajyer avukat Büşra Teksöğüt'ün tehdit edilip, fiziki şiddete maruz kaldığı belirtilerek, "Meslektaşımızın saldırı sonucunda ayağı kırılmış ve telefonu parçalanmıştır. Saldırgan, Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Avukatı dosyanın tarafı olarak gören ve değişmeyen bu zihniyetle mücadele, caydırıcı cezalandırma ve Birliğimizin ilgili kurumlara sunduğu önerilerin hayata geçmesi ile mümkündür. Gerekli düzenlemeler ivedi bir şekilde yapılmadıkça, işledikleri suçların karşılığında yeterli cezaları almayan failler kendilerinde şiddete başvurma hakkını görmeye devam edeceklerdir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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