Haciz işlemine giden avukatı darbeden şüpheli, tutuklandı (2)

AVUKAT,YAŞADIKLARINI ANLATTI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde haciz işlemi sonrası saldırıya uğrayan stajyer avukat Büşra Teksöğüt, yaşadıklarını anlattı. Haciz işlemi sonrası borçlu kişinin yakını tarafından aynı minibüste takip edildiğini anlatan Teksöğüt, "Suruç'a haciz işlemi için gitmiştim. Haciz işlemleri sonrasında minibüste takip edildim. Beni takip eden kişi bulduğu ilk fırsatta beni minibüsten aşağıya çekti. Dizimi kaldırıma vurunca dizim parçalandı, telefonumu kırdı. Tamamen tasarlanmış, planlanmış bir olaydı" dedi.

Teksöğüt'ün babası Fatih Teksöğüt ise yaşananlara tepki göstererek, "Bir avukatın meslek gereklerinin icrası tamamladıktan sonra yolda pusu kurulmak suretiyle bu şekilde darp edilmesi, bir kadına ve hukuk camiasına yapılan bir saldırıdır" diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren Büşra Teksöğüt´ün yüzünde darp izleri ve bacaklarının sargılı olduğu görüldü.