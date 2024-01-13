Çay ocağında kavga; taraflar birbirlerine masa ve ıstakalarla saldırdı
ŞANLIURFA'da, çay ocağında çıkan iki grubun kavgasında taraflar, birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ŞANLIURFA'da, çay ocağında çıkan iki grubun kavgasında taraflar, birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 8 Ocak´ta bir çay ocağına gelen iki grup, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Tekme tokat kavga eden taraflar, çay ocağındaki masa, sandalye ve okey ıstakalarıyla da birbirine saldırdı.
CAMLAR KIRILDI
Sokakta da süren kavgada camları kırılan çay ocağında zarar meydana geldi. 4 kişinin hafif yaralandığı kavga, ihbarla adrese gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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