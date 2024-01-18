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        Şanlıurfa'da, iş insanı otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

         ŞANLIURFA'da işinsanı Sezai Fevzi Kolsuzoğlu (44), otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 21:31 Güncelleme: 18.01.2024 - 21:35
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        Şanlıurfa'da, iş insanı otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
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         ŞANLIURFA'da işinsanı Sezai Fevzi Kolsuzoğlu (44), otomobilinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Yusufkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı Sezai Fevzi Kolsuzoğlu'nu, plakası öğrenilmeyen otomobilinde kanlar içerisinde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Kolsuzoğlu´nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. 

        Sezai Fevzi Kolsuzoğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayın cinayet mi ya da intihar mı olduğunu araştırıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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