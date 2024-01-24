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        Ölen koyunuyla gelip, bıçak ve benzinle eylem yapan besici gözaltına alındı

        ŞANLIURFA´nın Haliliye ilçesinde 19 koyunu ölen besici Ahmet Kurt, hayvanlarından birinin ölüsüyle geldiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Elinde bıçak ve benzin bulunan besici, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:45
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        Ölen koyunuyla gelip, bıçak ve benzinle eylem yapan besici gözaltına alındı
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        ŞANLIURFA´nın Haliliye ilçesinde 19 koyunu ölen besici Ahmet Kurt, hayvanlarından birinin ölüsüyle geldiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Elinde bıçak ve benzin bulunan besici, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Gülveren Mahallesi´nde besicilik yapan Ahmet Kurt'a ait koyunlar, 15 gün önce bir anda ölmeye başladı. Hayvanların ölümü üzerine Kurt, Haliliye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü´ne giderek yardım istedi. Bunun üzerine mahalleye giden görevliler, ölen hayvanlardan numune alarak incelenmek üzere Adana Hayvan Hastalıkları Hastanesi´ne gönderildi. Sonuçlar beklenirken, Ahmet Kurt'a ait koyunların ölümü ise devam etti. Bugün sabah saatlerinde Ahmet Kurt´un bir koyunu daha öldü. Ahmet Kurt, bu sabah ölen koyununu alarak Haliliye İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü önüne geldi. Koyunu yere atan ve elinde bıçak ve benzinle yanına kimseyi yaklaştırmayan Kurt'u görenler durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekiplere, yetkililere sesini duyurmak için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Kurt, ikna edilerek gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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